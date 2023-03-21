Азербайджанский боец одержал победу в Казахстане

Азербайджанский боец ММА Нариман Аббасов одержал победу в главном бою вечера Naiza 50 в Алматы (Казахстан).

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт турнира, Аббасов встречался с соперником из Кыргызстана Каныбеком Жыныбек Уулу и одержал победу в третьем раунде. Это 29-я победа представителя СК "Габалы" Наримана в 33-х встречах.

"Спасибо всем, кто пришел поболеть за меня, надеюсь, я вас смог порадовать. Во втором раунде пропустил жесткий удар, но у меня голова, как железо, могу пропустить, но быстро восстанавливаюсь", - заявил после боя Аббасов.

Фаниль Рафиков, который из-за травмы не смог биться с Нариманом, прокомментировал победу азербайджанского бойца: "Поздравляю с победой Наримана. После Рамаддана планирую возвращение. Но историю с Аббасовым нужно продолжить. Осенью, вне зависимости от результатов, продолжим. Баку? Я готов".