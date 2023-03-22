Бой британского боксера Фьюри с украинцем Усиком не состоится

Эгис Климас, менеджер украинского боксера Александра Усика, сообщил об отмене поединка своего клиента с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит в Twitter журналист Майкл Бенсон, передает Day.Az.

Как cтало извеcтно, запланированный на 29 апреля бой не cоcтоитcя из-за уcловий команды Фьюри. "Не важно, наcколько Уcик пошел на компромиcc, ему вcе равно выдвигали новые требования", - заявил Климас. Он отметил, что украинский боксер надеется вернуться на ринг для обязательной защиты титула летом.

Переговоры о бое шли с осени 2022 года. Промоутер украинца Александр Красюк отмечал, что они затягивались из-за разногласий по вознаграждению.

Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super.

Фьюри является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).