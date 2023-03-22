Месут Озил завершил карьеру

Бывший футболист мадридского "Реала" и чемпион мира в составе сборной Германии Месут Озил объявил о завершении карьеры. Об этом 34-летний полузащитник написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Последние недели и месяцы, перенеся вдобавок ко всему несколько травм, я все яснее осознавал, что пришло время покинуть большую футбольную арену", - заявил Озил. Хавбек поблагодарил свои бывшие клубы, тренеров и партнеров по командам.

Последним клубом Озила был турецкий "Истанбул Башакшехир". Кроме него, футболист защищал цвета немецких "Шальке-04" и "Вердера", мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и стамбульского "Фенербахче".

Вместе со сборной Германии Озил выиграл чемпионат мира в 2014 году, а также стал бронзовым призером мирового первенства в 2018-м. Также в активе немецкого футболиста бронза чемпионатов Европы в 2012-м и 2016-м.