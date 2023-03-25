https://news.day.az/sport/1549548.html Промоутер Усика обратился к Фьюри после отмены боя
Промоутер Усика обратился к Фьюри после отмены боя
Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, обратился к британцу Тайсону Фьюри после отмены боя, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Есть отличный вариант для Фьюри, чтобы восстановить репутацию. Он ведь до сих пор должен реванш Владимиру Кличко. Тайсон, ты ведь не боишься 47-летнего мужика? Давай же!" - предложил Красюк.
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