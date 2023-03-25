Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике: награждены победители и призеры в категории "юниорки"

В Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 28-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике среди спортсменок, выступающих в индивидуальной программе в возрастной категории "юниорки" (2008-2010 г.р.), сообщает в субботу Trend. Победители и призеры определены в упражнениях по отдельным снарядам (обруч, мяч, булавы, лента), передает Day.Az.

В упражнении с обручем золотую медаль завоевала Нурай Ахмедзаде (Бакинская школа гимнастки), "серебро" у Шамс Агагусейновой (клуб "Оджаг Спорт"), бронзовой медали удостоена Назрин Абдуллаева (спортивный клуб "Grasiya").

В программе с мячом на высшую ступень пьедестала почета поднялась Шамс Агагусейнова (клуб "Оджаг Спорт"), второе место заняла Фидан Аладинова (клуб "Оджаг Спорт"), на третьей позиции расположилась Нурай Ахмедзаде (Бакинская школа гимнастки).

В композиции с булавами лучший результат показала Назрин Абдуллаева (спортивный клуб "Grasiya"), на втором месте Шамс Агагусейнова (клуб "Оджаг Спорт"), третье место заняла Фидан Гурбанлы (культурный центр "Зиря").

В упражнении с лентой "золото" завоевала Шамс Агагусейнова (клуб "Оджаг Спорт"), серебряная медаль у Нурай Ахмедзаде (Бакинская школа гимнастки), бронзовую медаль завоевала Шамс Муваффаги (Республиканская комплексная спортивная школа).

Отметим, что 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходил 24-25 марта в Национальной арене гимнастики. В соревнованиях участвовали гимнастки, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, Оздоровительный центр Гянджа-Нафталана, спортивный клуб "Grasiya", культурный центр "Зиря" и город Сумгайыт. Они выступали в двух возрастных категориях - "юниорки" (2008-2010 годов рождения) и "взрослые" (2007 г.р. и старше).