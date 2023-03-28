Роналду увеличил отрыв от Месси

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в ворота сборной Люксембурга в отборочном матче чемпионата Европы 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эти два гола позволили 38-летнему форварду довести общее количество забитых мячей в составе своей национальной команды до 122-х. По данному показателю он занимает единоличное первое место.

Ближайшим преследователем Криштиану Роналду является аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси. После забитого мяча в ворота сборной Панамы в товарищеском матче в активе семикратного обладателя "Золотого мяча" 99 голов.

Таким образом, разница между Роналду и Месси составляет 23 забитых мяча. Среди действующих футболистов португалец и аргентинец лидируют в списке лучших бомбардиров национальных сборных.

В общем списке бомбардиров сборных вторую позицию занимает иранский форвард Али Даеи, который за свою карьеру забил 109 голов за национальную сборную.