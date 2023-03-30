«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле

"Манчестер Сити" рассматривает испанского специалиста Луиса Энрике в качестве замены главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле, который может покинуть команду этим летом и уйти в творческий отпуск. Об этом сообщает Goal со ссылкой на испанское телешоу El Chiringuito, передает Day.Az.

В "Сити" хотят видеть в качестве преемника Гвардиолы тренера с опытом. Луис Энрике так же, как и Гвардиола, выигрывал требл на посту главного тренера "Барселоны".

Последним местом работы Энрике была сборная Испании. Под его руководством испанцы не смогли преодолеть стадию 1/8 финала на чемпионате мира в Катаре, проиграв сборной Марокко по пенальти.

Гвардиола работает в "МС" с 2016 года. За это время он четырежды выигрывал чемпионат Англии, пять раз - Суперкубок Англии и один раз Кубок страны. В прошлом сезоне он привел команду к финалу в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне "Ман Сити" после 27 игр в Английской премьер-лиге (АПЛ) набрал 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от "Арсенала" составляет восемь очков.