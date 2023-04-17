https://news.day.az/sport/1556365.html Программа Гран-При Азербайджана "Формулы 1"
Программа Гран-При Азербайджана "Формулы 1"
Уточнена программа Гран-при Азербайджана по "Формуле 1" и "Формуле 2" в Баку.
Как передает Day.Az, соревнование начнется со свободного заезда пилотов Формулы 2.
28 апреля
11:05. "Формула 2" свободный заезд
13:30. "Формула 1" первый свободный заезд
17:00. "Формула 1" квалификационный заезд
29 апреля
13:30. "Формула 1" второй свободный заезд
15:15. "Формула 2" спринтерская гонка
17:30. "Формула 1" спринтерская гонка
30 апреля
11:35. "Формула 2" основной заезд
15:00. "Формула 1" основной заезд
Напомним, Гран-при Азербайджана Формула 1 пройдет 28-30 апреля.
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