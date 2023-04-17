Программа Гран-При Азербайджана "Формулы 1"
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Уточнена программа Гран-при Азербайджана по "Формуле 1" и "Формуле 2" в Баку.

Как передает Day.Az, соревнование начнется со свободного заезда пилотов Формулы 2.

28 апреля

11:05. "Формула 2" свободный заезд

13:30. "Формула 1" первый свободный заезд

17:00. "Формула 1" квалификационный заезд

29 апреля

13:30. "Формула 1" второй свободный заезд

15:15. "Формула 2" спринтерская гонка

17:30. "Формула 1" спринтерская гонка

30 апреля

11:35. "Формула 2" основной заезд

15:00. "Формула 1" основной заезд

Напомним, Гран-при Азербайджана Формула 1 пройдет 28-30 апреля.