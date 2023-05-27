Умтити позволил себе нелицеприятное высказывание о Барселоне

Французский футболист "Барселоны" Самуэль Умтити, который на правах аренды выступает за итальянский "Лечче", рассказал, что чувствовал себя будто в тюрьме в испанском клубе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Все, что мне было нужно, это чувствовать, что меня ценят и уважают. В Каталонии я провел четыре года в тюрьме не только на спортивном уровне, но и в повседневной жизни.

Поначалу, поcле переезда в Иcпанию, я чувcтвовал, что меня ценят, и я играл на хорошем уровне. Потом я начал иcпытывать недоверие, мне cтало плохо, и я понял, что в меня больше никто не верит", - заявил француз.

29-летний защитник перебрался в "Барселону" из французского "Лиона" в 2016 году. В составе каталонской команды он сыграл 90 матчей и отличился двумя забитыми мячами.

В текущем сезоне он провел за итальянский клуб 23 игры и не отличился результативными действиями.