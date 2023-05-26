"Реал" готов расстаться с Азаром ради подписания нападающего

Мадридский "Реал" активно ведёт переговоры о покупке нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна. Помимо денежного предложения, "сливочные" готовы отдать лондонскому клубу одного из своих нападающих - Эдена Азара, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Руководство "Реала" считает, что "Тоттенхэм" не откажет им в таком предложении, поскольку бельгиец уже успел зарекомендовать себя в АПЛ, выступая за "Челси". У Кейна же следующим летом заканчивается контракт со "шпорами", поэтому его уход сейчас наиболее вероятен.

В этом сезоне Премьер-лиги Гарри Кейн сыграл в 37 матчах и забил 28 голов. У Азара же сезон выдался далеко не самым удачным: бесконечные травмы привели к тому, что бельгиец смог отыграть лишь шесть матчей в Ла Лиге, не забив ни одного гола и сделав один ассист.

Ранее мы писали о том, что Кейн является кандидатом на замену Месси в ПСЖ.