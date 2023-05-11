Футболист «Тоттенхэма» может заменить Месси в «ПСЖ»

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн может стать новым игроком французского "ПСЖ", передает Le10sport.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что парижане готовы отдать за Кейна €100 млн. Сейчас "ПСЖ" активно ищет нападающего из-за того, что аргентинец Лионель Месси может покинуть команду летом.

В текущем сезоне Кейн провел 46 матчей, забив 28 мячей.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "ПСЖ" после многолетнего выступления в чемпионате Испании за "Барселону". Контракт нападающего с клубом Лиги 1 рассчитан до июня 2023 года.

По информации L'Équipe, "Аль-Хиляль" предложил Месси соглашение на €600 млн за два сезона. СМИ сообщали, что аргентинец рассматривает варианты с возвращением в "Барселону", а также с переездом в США и выступлением за команду MLS "Интер Майами".