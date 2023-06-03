Перед самым наступлением лета известный немецкий портал Transfermarkt обнародовал обновленные данные трансферных стоимостей футболистов, выступающих в премьер-лиге Азербайджана. По итогам завершившегося сезона произошло достаточно изменений, как в плане увеличения трансферной стоимости, так и уменьшения. Day.Az со ссылкой на Azerisport.com представляет список футболистов АЗПЛ, входящих в топ-5 по стоимости.

Единоличное лидерство в этом своеобразном рейтинге за капитаном "Нефтчи" Эмином Махмудовым. 31-летний полузащитник не приобрел, но и не потерял в своей стоимости, и по-прежнему оценивается в 1 400 000 евро (около 2,55 млн манатов). Под конец прошлого года в АЗПЛ насчитывалось два "евромиллионера", но второй, Кади, спустя некоторое время покинул наш чемпионат, перебравшись из агдамского "Карабаха" в российский "Краснодар". Однако после нынешнего обновления, количество действующих "евромиллионеров" возросло до трех.

Так, сразу двое футболистов "Карабаха" стали обладателями "ценника" в 1 000 000 евро (около 1,8 млн манатов) - Яссин Бензия и Муса Гурбанлы. При этом, каждый добрался до этой цифры с противоположной друг другу стороны. Так, на момент перехода в агдамский клуб в конце января Бензия оценивался в 1 500 000 евро. Судя по всему, невзрачные полсезона в "Карабахе", сопровождаемые постоянными травмами, оказали серьезный эффект. Между тем, Гурбанлы прибавил почти столько же, сколько его одноклубник потерял - сразу 400 000 евро. И это логично, принимая во внимание, что он стал вторым в списке бомбардиров сезона, забив 21 мяч, да и 7 раз ассистировал.

Первую тройку по наиболее высокой трансферной стоимости замыкают двое - немецкий вингер "Сабаха" Джой-Ланс Миккельс и кабовердийский хавбек "Карабаха" Леандро Андраде. Эти двое оцениваются в 900 000 евро (около 1,65 млн манатов). Оба значительно прибавили относительно своим предыдущим показателям. Так, Миккельс поднялся с 700 000 евро, а Андраде - с 450 000. Футболисты провели довольно плодотворный сезон в АЗПЛ: Миккельс забил 17 мячей и отдал 11 "ассистов", в то время как Андраде забил 7 раз, отдав 16 результативных передач. Неудивительно, что оба прибавили.

Далее следует "ценник" в 800 000 евро (около 1,45 млн манатов), и его единственным обладателем является голкипер "Карабаха" Шахруддин Магомедалиев. Хотя 28-летний вратарь пропустил почти всю вторую половину сезона, это никак не сказалось на его оцениваемой трансферной стоимости.

Наконец, топ-5 замыкают вингер "Карабаха" Абделла Зубир, его одноклубник Эльвин Джафаргулиев и проведший сезон в "Зире" вингер Хамиду Кейта - 750 000 евро (около 1,35 млн манатов). Здесь у нас тоже разный подход к этой цифре. В частности, Зубир опустился до нее с 800 000 евро, а Джафаргулиев и Кейта поднялись с 600 000 и 700 000, соответственно. Примечательно, что Хамиду фактически стал их одноклубником, так как переходит из "Зире" в "Карабах".

Между тем важно отметить, что еще двое, кто только на прошлой неделе играли в АЗПЛ, добрались до отметки в 1 000 000 евро - Рамиль Шейдаев и Алексей Кащук. Однако Шейдаев уже покинул "Карабах", как и Кащук. Хотя украинский вингер еще может вернуться в "Сабах", но официально его аренда завершена.