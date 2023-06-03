Известный тренер может возглавить чемпионат Италии

Тренер французского "ПСЖ" Кристоф Галтье может возглавить итальянский "Наполи" после ухода с поста наставника Лучано Спаллетти, передает передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Галтье уже контактировал с руководством неаполитанцев. Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заинтересован в услугах Галтье или Юлиана Нагельсмана.

"ПСЖ" сыграл вничью со "Страсбуром" в матче 37-го тура чемпионата Франции.

"ПСЖ" для завоевания очередного чемпионства в Лиге 1 было необходимо не проиграть этот матч за два тура до финиша чемпионата.

После этой победы подопечные Кристофа Галтье набирают 86 очков и становятся недосягаемыми для ближайшего преследователя - "Ланса", который в своем матче разгромил "Аяччо".

"Наполи" стал победителем чемпионата Италии сезона-2022/23.