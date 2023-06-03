"Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Лионеля Месси
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"Пари Сен-Жермен" официально объявил об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси. Заявление опубликовано на сайте команды, передает Day.Az.

"Клуб хотел бы сердечно поблагодарить семикратного обладателя "Золотого мяча", выигравшего в красно-синих цветах Суперкубок Франции и два национальных чемпионата", - сказано в заявлении парижан.