«Барселона» о переходе Месси в «Интер Майами»

Пресс-служба футбольного клуба "Барселона" на официальном сайте выступила с заявлением по случаю перехода бывшего нападающего каталонской команды Лионеля Месси в "Интер Майами", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"5 июня Хорхе Месси, отец игрока, проинформировал президента клуба Жоана Лапорту о решении игрока перейти в "Интер Майами", несмотря на то, что ему было представлено предложение от "Барсы". Лапорта понял и уважает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления", - говорится в сообщении.

3 июня Месси провел последний матч в составе французского "Пари Сен-Жермен", выйдя на поле против "Клермона" в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт Месси с парижанами завершился в июне, он перешел в "Интер Майами" в качестве свободного агента.