Стал известен самый дорогой товар в фан-зоне финала Лиги чемпионов в Стамбуле

В фан-шопе, организованном в рамках фестиваля финала Лиги чемпионов - 2023 в Стамбуле, выставлена в продажу футболка португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игровую майку туринского "Ювентуса", за который Роналду выступал с 2018 по 2021 год, можно купить за 45 тыс. лир.

Данный товар является самым дорогим по стоимости в магазине. На втором месте по дороговизне находится футболка норвежского нападающего Эрлинга Холанда, которая оценивается в 38 тыс. лир.

За 20 тыс. лир посетители фан-феста могут купить игровую майку полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.

За 17 тыс. лир - футболки Джека Грилиша и Кевина Де Брейне (оба - "Манчестер Сити"), а также Луиша Фигу.

Напомним, что финал Лиги чемпионов 2023 года между "Манчестер Сити" и "Интером" пройдет 10 июня на олимпийском стадионе им. Ататюрка в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.