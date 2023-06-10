Роналду назвали "никому не нужным"

Агент Дмитрий Селюк заявил, что португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду никому не нужен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает "Евро-Футбол.Ру".

"Роналду? Он никому не нужен, там и закончит в Саудовской Аравии. Бекхэм мечтал собрать в своей команде Месси и Роналду? А почему нет? Это уже не футбол, а рекламные вещи", - сказал Селюк.

38-летний португалец стал игроком "Аль-Насра" 2 января из английского "Манчестер Юнайтед". По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год.

В текущем сезоне португальский нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Также португалец выступал за лиссабонский "Спортинг", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость португальского нападающего составляет €20 млн.