Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

Аргентинский нападающий американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси ответил на вопрос о своем будущем. Его слова передает Infobae, передает Day.Az.

"Завершение карьеры? Я не хочу об этом думать, потому что мне нравится то, что я делаю. Я сделал важный шаг, покинув Европу и приехав сюда. Не хочу думать о следующем шаге, а хочу наслаждаться игрой. Мне повезло заниматься любимым делом, я получаю от него удовольствие", - сказал Месси.