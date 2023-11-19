https://news.day.az/sport/1615640.html Начался матч Азербайджан-Бельгия - ВИДЕО
Начался матч Азербайджан-Бельгия - ВИДЕО
21:35
Матч Бельгия-Азербайджан начался с ошибки хозяев поля.
Как сообщает Day.Az, вместо гимна Азербайджана прозвучал гимн Швеции.
Вскоре ошибка была исправлена и прозвучал гимн Азербайджана.
Отметим, что сборная Азербайджана по футболу проводит сегодня свой очередной матч в отборочном раунде Евро-2024.
Соперником является Бельгия. Матч проходит в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна.
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