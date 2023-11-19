Начался матч Азербайджан-Бельгия

21:35

Матч Бельгия-Азербайджан начался с ошибки хозяев поля.

Как сообщает Day.Az, вместо гимна Азербайджана прозвучал гимн Швеции.

Вскоре ошибка была исправлена ​​и прозвучал гимн Азербайджана.

Отметим, что сборная Азербайджана по футболу проводит сегодня свой очередной матч в отборочном раунде Евро-2024.

Соперником является Бельгия. Матч проходит в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна.

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