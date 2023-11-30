Никита Симонов должен отобраться на Олимпийские игры через лицензионные Кубки мира

В следующем году пройдут лицензионные Кубки мира откуда Никита Симонов должен отобраться на Олимпийские игры, думаю, нам это удастся.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам главный тренер сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Руслан Иргашев.

"У Ивана Тихонова впереди чемпионат Европы, он должен проходить отбор по многоборью, но мы также сделаем акцент и на отдельные снаряды, постараемся на Кубках мира показать результаты. Расул Ахмедзаде со следующего года будет выступать среди сеньоров. Желаю нашим ребятам удачи, чтобы они достигли всех целей, которые поставили перед собой", - отметил Руслан Иргашев.

Говоря о 28-м чемпионате Азербайджана и открытом первенстве Баку по мужской спортивной гимнастике, главный тренер сборной упомянул, что юные спортсмены талантливые, а тренера хорошо работают - это видно по соревнованиям.

"В соревнованиях участвуют много юных гимнастов в возрастных категориях 2016, 2014-2015 и 2012-2013 годов рождения. Мы специально сделали акцент именно на молодежь, так как должны пополнить резервы сборной команды, чтобы не было возрастных провалов, и гимнасты могли выступать на местных и международных соревнованиях", - подчеркнул Иргашев.

Напомним, что с 30 ноября по первое декабря 2023 года во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики в Баку проходят соревнования 28-го чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 7-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 60 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайте, Культурный центр "Зиря", а также спортивное отделение в Балакене.

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