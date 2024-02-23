В Баку стартовали соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке

23 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый соревновательный день Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В первый день пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди мужчин и женщин в индивидуальной программе.

Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке будет проходить в Национальной арене гимнастики с 23 по 25 февраля. В соревнованиях принимают участие 300 гимнастов из 32 стран мира.

Этап Кубка мира в Баку является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года для гимнастов, выступающих в индивидуальной программе прыжков на батуте.

В соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин Азербайджан представляет Сельджан Махсудова, среди мужчин - Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев.

Сельджан Махсудова и Мехти Алиев выступают в индивидуальной программе, а Гусейн Аббасов и Ниджат Мирзаев как в индивидуальной, так и в программе синхронных прыжков.

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке страну представляют Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Билал Гурбанов.

На Кубке мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке будет разыграно шесть комплектов наград. Также на соревнованиях гимнастам, набравшим наивысший балл за исполнение в каждой из программ, будет вручен кубок AGF Trophy.

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