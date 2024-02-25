Гимнастки из США заняли первое место на Кубке мира в Баку в программе синхронных прыжков на батуте

Спортсменки из США Николь Асингер и Шайенн Сара Уэбстер с результатом 49.010 балла завоевали "золото" Кубка мира в Баку в программе синхронных прыжков на батуте, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

"Серебро" у представительниц Китая - Юньчжу Цао и Синьсинь Чжан, их выступление судьи оценили на 48.850 балла. Бронзовую награду с результатом 47.530 балла завоевали гимнастки из Грузии Анано Апакидзе и Мариам Рагимови.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

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