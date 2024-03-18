Азербайджанские гимнасты пополнили копилку наград на Международном турнире в Нидерландах

Азербайджанские гимнасты пополнили копилку наград на Международном турнире по прыжкам на батуте "Dutch Trampoline Open 2024" в городе Алкмар (Нидерланды).

Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана, члены сборной по прыжкам на батуте - Сельджан Махсудова и Омар Гасымлы завоевали на турнире золотые медали, а Аммар Бахшалиев и Самира Гусейнова - серебряные награды. Медали завоеваны в индивидуальной программе.

Напомним, что ранее в программе синхронных прыжков на батуте Али Нифталиев и Аммар Бахшалиев завоевали золотую медаль, Гусейн Аббасов и Ниджат Мирзоев - "серебро", а Фархад Мустафаев и Ибрагим Мустафазаде удостоены бронзовой награды.

Международный турнир по прыжкам на батуте "Dutch Trampoline Open 2024" прошел 16-17 марта.

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