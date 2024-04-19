Обрадовалась, когда узнала, что поеду на соревнования в Баку

Была рада, когда узнала, что приеду в Баку на Кубок мира. В предыдущий раз мне очень здесь понравилось, и еще буду выступать на Кубке Европы, который состоится 3-5 мая.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, спортсменка из Бельгии Алессия Верстаппен.

"Мне нравится, как оформлен зал, световое освещение соревнований. Из-за того, что свет направлен только на ковер, складывается такое ощущение, что ты наедине с собой, и это помогает справиться с волнением", - отметила она.

Алессия Верстаппен призналась, что больше всего ей нравится выступать с обручем и булавами.

"Эти виды получаются лучше всего. Но сегодня, как мне кажется, хорошо выполнила программу с мячом", - добавила она.

По словам спортсменки, на Кубке мира в Баку сильный состав гимнасток.

"Многих знаю, гимнастки сильные, с хорошим уровнем подготовки", - подчеркнула грация из Бельгии.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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