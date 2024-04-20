Кубок мира по художественной гимнастике: команда Азербайджана завоевала "бронзу" в многоборье

Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "бронзу" Кубка мира по художественной гимнастике в многоборье, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Команда Азербайджана, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова, заняла третье место с результатом 69.050 балла (сумма за два упражнения - с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами).

Первое место в многоборье заняла команда Испании (70.450 балла), на второй позиции расположилась команда Италии (70.150 балла).

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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