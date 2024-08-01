Триатлонистов вырвало после заплыва по Сене

Триатлонистов Тайлера Миславчука из Канады и Екатерину Шабалину, представляющую Казахстан, выступавших на Олимпиаде в Париже, 31 июля вырвало после заплывов в Сене, передает Day.Az.

Газета Daily Mail сообщила, что Миславчук финишировал на девятом месте с результатом в 1 ч 39 мин. и 41 сек. При этом вырвало его 10 раз.

"Я приехал на Олимпиаду не для того, чтобы оказаться лишь в десятке лучших, но я выложился на полную. Я пошел на это, меня стошнило 10 раз, но я ни о чем не жалею", - заявил канадский спортсмен.

В свою очередь, Шабалина рассказала порталу Sport24, что выбыла из гонки из-за резкого ухудшения самочувствия.

"Триатлон - контактный вид спорта, судьям отслеживать "драку" на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа", - объяснила она.

После схода с дистанции она обратилась к врачам, которые прописали ей лекарства. Также Шабалина раскрыла, что из-за проблем с логистикой в Олимпийской деревне она пропустила тренировку в бассейне. Кроме того, в блоке, где проживает казахстанская команда, отсутствует горячая вода.

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