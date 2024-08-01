Названа возможная причина рвоты олимпийских спортсменов после заплыва в Сене

Высокий уровень бактерий кишечной палочки может быть одной из причин дискомфорта и рвоты, которую почувствовали несколько спортсменов после заплыва в Сене.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в социальной сети Х.

В публикации говорится, что высокий уровень бактерий, который наблюдался в реке до начала Олимпийских игр, ставит под угрозу здоровье и жизни атлетов.

Напомним, что триатлонистов Тайлера Миславчука из Канады и Екатерину Шабалину, представляющую Казахстан, выступавших на Олимпиаде в Париже, 31 июля вырвало после заплывов в Сене. После окончания заплыва Миславчук признался, что его вырвало 10 раз.

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