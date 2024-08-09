Еще два триатлониста стали жертвами лжи Франции

У двух триатлонистов олимпийской сборной Португалии развились симптомы желудочно‑кишечной инфекции после соревнований на Олимпиаде‑2024 в Париже, сообщает пресс‑служба Олимпийского комитета Португалии.

Как передает Day.Az, у Васко Виласы и Мелани Сантос развились симптомы желудочно‑кишечной инфекции. Они принимали участие в смешанной эстафете, в которой сборная Португалия пришла к финишу пятой.

- К сожалению, с вечера вторника у меня появились симптомы, соответствующие довольно сильному желудочному гриппу. Рвота, понос, головная боль, боль в животе... Не так мне хотелось уезжать из Парижа. К счастью, я получаю всю необходимую помощь от моих врачей и персонала НОК для быстрого выздоровления, - написал Виласа в социальной сети.

Олимпийские игры в столице Франции завершатся 11 августа.

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