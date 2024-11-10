https://news.day.az/sport/1705756.html Сборная Азербайджана против Литвы Женская сборная Азербайджана по баскетболу проведет сегодня очередную игру в отборочном раунде чемпионата Европы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда встретится с Литвой. В матче, который пройдет в Польше, фаворитом считается соперник.
ЕВРО-2025, отборочный этап
Сборная Азербайджана против Литвы
Женская сборная Азербайджана по баскетболу проведет сегодня очередную игру в отборочном раунде чемпионата Европы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда встретится с Литвой.
В матче, который пройдет в Польше, фаворитом считается соперник. Команде Эврена Алкая, проигравшей все 3 игры в группе, и в этой встрече предстоит непростая задача. Литовские баскетболистки выиграли первый матч между командами со счетом 99:62.
ЕВРО-2025, отборочный этап
Группа С, IV тур
10 ноября
20:00. Азербайджан - Литва
Сосновик, АркелорМиттал Парк
|
1
|
Бельгия
|
3
|
2
|
1
|
279-165
|
5
|
2
|
Польша
|
3
|
2
|
1
|
245-188
|
5
|
3
|
Литва
|
3
|
2
|
1
|
244-216
|
5
|
4
|
Азербайджан
|
3
|
0
|
3
|
141-340
|
3
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре