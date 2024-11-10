Сборная Азербайджана против Литвы

Женская сборная Азербайджана по баскетболу проведет сегодня очередную игру в отборочном раунде чемпионата Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда встретится с Литвой.

В матче, который пройдет в Польше, фаворитом считается соперник. Команде Эврена Алкая, проигравшей все 3 игры в группе, и в этой встрече предстоит непростая задача. Литовские баскетболистки выиграли первый матч между командами со счетом 99:62.

ЕВРО-2025, отборочный этап

Группа С, IV тур

10 ноября

20:00. Азербайджан - Литва

Сосновик, АркелорМиттал Парк