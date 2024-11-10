Сборная Азербайджана против Литвы

Женская сборная Азербайджана по баскетболу проведет сегодня очередную игру в отборочном раунде чемпионата Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда встретится с Литвой.

В матче, который пройдет в Польше, фаворитом считается соперник. Команде Эврена Алкая, проигравшей все 3 игры в группе, и в этой встрече предстоит непростая задача. Литовские баскетболистки выиграли первый матч между командами со счетом 99:62.

ЕВРО-2025, отборочный этап
Группа С, IV тур
10 ноября
20:00. Азербайджан - Литва
Сосновик, АркелорМиттал Парк

1

Бельгия

3

2

1

279-165

5

2

Польша

3

2

1

245-188

5

3

Литва

3

2

1

244-216

5

4

Азербайджан

3

0

3

141-340

3