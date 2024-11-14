Махир Эмрели и другие - кто из Бундеслиги приглашен в национальные сборные?

В ноябре состоятся заключительные матчи группового этапа Лиги наций УЕФА, отборочные игры ЧМ-2026 и товарищеские встречи.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, официальный сайт Бундеслиги составил список, в какие сборные приглашены игроки двух сильнейших лиг Германии во время международного перерыва в ноябре.

Из игроков "Нюрнберга" в первую сборную своей страны приглашен только азербайджанец Махир Эмрели, еще три его одноклубника будут в составе U-21 и U-19 сборных Германии.

Бавария Мюнхен

Серж Гнабри, Джошуа Киммих, Джамал Мусиала, Лерой Сане (Германия), Гарри Кейн (Англия), Кингсли Коман, Михаэль Олисе, Дайо Упамекано (Франция), Даниэль Перец (Израиль), Конрад Лаймер (Австрия), Жоао Палинья (Португалия), Мин-джае Ким (Южная Корея), Матис Тель (Франция U-21), Арийон Ибрагимович (Германия U-21)

Лейпциг

Бенямин Хенрихс (Германия), Лоис Опенда, Маартен Вандевордт, Артур Вермеерен (Бельгия), Юссуф Поульсен (Дания), Эльйиф Эльмас (Северная Македония), Антонио Нуса (Норвегия), Кристоф Баумгартнер, Николас Зейвальд (Австрия), Беньямин Шешко (Словения), Вилли Орбан (Венгрия), Асан Уэдраого (Германия U-19)

Айнтрахт Франкфурт

Робин Кох (Германия), Омар Мармуш (Египет), Фарес Шайби (Алжир), Артур Теат (Бельгия), Игорь Матанович (Хорватия), Орель Аменда (Швейцария), Эллис Схири (Тунис), Натаниэль Браун, Ансгар Кнауф, Ннамди Коллинз (Германия U-21), Уго Экитике (Франция U-21), Ноа Феньё (Венгрия U-19)

Байер Леверкузен

Роберт Андрич, Джонатан Та, Флориан Виртц (Германия), Эсекиэль Паласиос (Аргентина), Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо), Пьеро Инкапье (Эквадор), Лукаш Градецкий (Финляндия), Джереми Фримпонг (Нидерланды), Виктор Бонифас (Нигерия), Гранит Джака (Швейцария), Алехандро Гримальдо (Испания), Матей Коварж (Чехия)

Фрайбург

Рицу Доан (Япония), Флоран Муслия (Косово), Жуниор Адаму, Михаэль Грегорич, Филипп Линхарт (Австрия), Эрен Динкчи (Турция), Ноа Атуболу, Макс Розенфельдер (Германия U-21), Килианн Силдилья (Франция U-21), Бруно Огбус, Йохан Манзамби (Швейцария U-20)

Унион Берлин

Жером Руссильон (Гваделупа), Ласло Бенеш (Словакия), Чон У Ён (Южная Корея), Андраш Шефер (Венгрия), Алеша Кемляйн (Германия U-21)

Боруссия Дортмунд

Юлиан Брандт, Паскаль Гросс, Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек (Германия), Рами Бенсебаини (Алжир), Серу Гирасси (Гвинея), Дониелл Мален (Нидерланды), Юлиан Райерсон (Норвегия), Марсель Забитцер (Австрия), Грегор Кобель (Швейцария), Максимилиан Байер (Германия U-21), Альмугера Кабар (Германия U-19), Филиппо Мане (Италия U-20), Коул Кэмпбелл (США U-20)

Вердер Бремен

Романо Шмид (Австрия), Милош Велькович (Сербия), Исак Хансен-Аароэн (Норвегия U-21), Мио Бакхаус, Кеке Топп (Германия U-20)

Боруссия Мёнхенгладбах

Тим Кляйндиенст (Германия), Грант-Леон Ранос (Армения), Ко Итакура (Япония), Кевин Штёгер (Австрия), Джо Скалли (США), Рокко Райтц (Германия U-21), Лукас Ульрих (Германия U-20), Фабио Кьяродиа (Италия U-19)

Майнц

Филипп Мвене (Австрия), Хон Хюн Сок, Ли Джэ Сон (Южная Корея), Пауль Небель (Германия U-21), Габриэль Видович (Хорватия U-21), Нельсон Вайпер (Германия U-20), Максим Даль (Германия U-19)

Штутгарт

Крис Фюрих, Максимилиан Миттельштадт, Александр Нюбель, Анджело Стиллер (Германия), Амин Аль-Дахил (Бельгия), Эрмедин Демирович (Босния и Герцеговина), Эль Билал Туре (Мали), Фабиан Ридер (Швейцария), Ник Вольтемаде, Франс Кратциг (Германия U-21), Энцо Мийо (Франция U-21)

Вольфсбург

Мохамед Амура (Алжир), Йонас Винд (Дания), Константинос Кулиеракис (Греция), Патрик Виммер (Австрия), Якуб Каминьски (Польша), Денис Вавро (Словакия), Тьяго Томас (Португалия U-21), Бенце Дардай (Германия U-19), Матис Анжели (Франция U-18)

Аугсбург

Стив Муние (Бенин), Самуэль Эссенде (ДР Конго), Димитриос Яннулис (Греция), Элвис Рексбекай (Косово), Кристиян Якич, Недилько Лабрович (Хорватия), Франк Оньека (Нигерия), Крислен Мацима (Франция U-21), Мерт Кёмюр (Германия U-20), Ноакай Бэнкс (США U-20)

Хайденхайм

Пауль Ваннер (Германия U-21)

Хоффенхайм

Оливер Бауманн (Германия), Харис Табакович (Босния и Герцеговина), Лукас Петерссон (Исландия), Андрей Крамарич (Хорватия), Адам Хложек (Чехия), Флориан Гриллич, Александр Прасс (Австрия), Тим Дрекслер (Германия U-20), Макс Мурштедт (Германия U-19)

Санкт-Паули

Джексон Ирвин (Австралия), Никола Василь (Босния и Герцеговина), Кароль Мец (Эстландия), Данел Синани (Люксембург)

Хольштайн Киль

Армин Гигович (Босния и Герцеговина), Тимотеуш Пухач (Польша), Доминик Яворчек (Словакия U-21)

Бохум

Алиу Бальде (Гвинея), Ибрагима Сиссоко (Мали), Геррит Холтманн (Филиппины), Матуш Беро (Словакия)

Ганновер

Хуссейн Чакрун (Ливан), Ли Хён Джу (Южная Корея), Николо Тресольди (Германия U-21), Леон-Умар Вексель (Германия U-20)

Падерборн

Висар Муслиу (Северная Македония), Ильяс Анса (Германия U-20)

Фортуна Дюссельдорф

Исак Бергманн Йоханнессон, Валгейр Лунддал Фридрикссон (Исландия), Мирон ван Бредероде (Нидерланды U-21), Джошуа Куарши (Германия U-20)

Карлсруэ

Дженис Бурнич (Босния и Герцеговина), Буду Зивзивадзе (Грузия), Марсель Бейфус (Германия U-21), Макс Вайс (Германия U-20)

Гамбург

Ансси Сухонен (Финляндия), Рансфорд-Йебоа Кенигсдёрффер (Гана), Миро Мухейм (Швейцария), Иммануэль Фераи (Суринам), Адам Карабек (Чехия U-21), Фабио Бальде (Германия U-20)

Эльверсберг

Фисник Аслани (Косово), Элиас Баум (Германия U-20)

Кельн

Денис Хусейнбашич (Босния и Герцеговина), Матиас Олесен (Люксембург), Эрик Мартель, Ян Тилеманн, Йонас Урбиг (Германия U-21), Дэмион Даунс, Макс Финкгрефе, Юлиан Паули (Германия U-20)

Нюрнберг

Махир Эмрели (Азербайджан), Йенс Кастроп (Германия U-21), Финн Елч, Виннерс Осаве (Германия U-19)

Магдебург

Анди Хоти (Косово), Элдин Дзогович (Люксембург), Ливан Бурджу (Турция U-21), Абу-Бекир Эль-Зейн (Турция U-20)

Кайзерслаутерн

Фабиан Хек (Люксембург U-21)

Герта Берлин

Йон Дагур Торстейнссон (Исландия), Мартон Дардаи (Венгрия), Тьярк Эрнст (Германия U-21), Паскаль Клеменс (Германия U-20), Густав Кристенсен (Дания U-20), Борис Мамуза Лум (Германия U-18)

Дармштадт

Фабиан Нюрнбергер (Болгария)

Гройтер Фюрт

Сача Бансе (Буркина-Фасо)

Шальке

Ибрагима Сиссе (Мали), Макс Грюгер (Германия U-20), Тайлан Булут (Германия U-19)

Айнтрахт Брауншвейг

Эрмин Бичакчич (Босния и Герцеговина), Роберт Иванов (Финляндия), Левенте Сабо (Венгрия)

Пройссен Мюнстер

Леон Тасов (Северная Македония U-21), Андраш Немет (Венгрия U-21)

Ульм

Лука Хюрюляйнен (Финляндия U-21), Морис Краттенмахер (Германия U-20)

Ян Регенсбург

