Подарок Ботсване от Федерации бадминтона Азербайджана

Генеральный секретарь Федерации бадминтона Азербайджана Рамиль Гаджиев принял участие в качестве почетного гостя на мероприятии, организованном местной организацией по бадминтону в Ботсване.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие состоялось в рамках дарения инвентаря для бадминтона Ботсванской ассоциации бадминтона посольством Японии, которое является одним из пионеров этого вида спорта в мире.

Выступая на мероприятии, Рамиль Гаджиев сообщил, что в прошлом году между президентом Федерации бадминтона Азербайджана Талехом Зиядовым и главой Всемирной федерации бадминтона Полом-Эриком Хойером был подписан меморандум о сотрудничестве для поддержки развития бадминтона в 5 африканских странах. Согласно договоренности, Федерация бадминтона Азербайджана способствует развитию этого вида спорта в Нигере, Гамбии, Камеруне, Мадагаскаре и Ботсване.

Рамиль Гаджиев назвал подобные благотворительные акции в рамках социальной ответственности прекрасной инициативой и поблагодарил организаторов. В ходе взаимных обсуждений с министром спорта и искусств Ботсваны Джейкобом Келебенгом и президентом Федерации бадминтона Ботсваны Модисаотсиле Бадуби была подчеркнута необходимость обеспечения бадминтонистов ракетками, воланами и другим спортивным инвентарем, чтобы помочь развитию бадминтона в стране в ближайшие годы. Сюда также входит организация совместных тренировочных сборов.

Отметим, что 4 бадминтониста сборной Камеруна уже почти месяц тренируются вместе с нашими местными спортсменами в Баку. В рамках мероприятия гостям и спортсменам были вручены сувениры Федерации бадминтона Азербайджана.

Ранее посольство Японии, действующее в нашей стране, подарило ракетки школьникам, участвующим в программе "Shuttle Time" в рамках проекта "Sport for tomorrow" МИД этой страны.