В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по триатлону

В Бакинском Республиканском олимпийском центре пройдет XXVII чемпионат Азербайджана по триатлону на приз Тофика Караева.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба Федерации легкой атлетики Азербайджана.

Соревнования пройдут среди спортсменов 2011-2012 годов рождения. Турнир, целью которого является выявление талантливых детей, включает в себя забеги на 60 и 200 метров, а также прыжки в длину.

Отметим, что чемпионат Азербайджана пройдет 7 декабря.