https://news.day.az/sport/1712748.html В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по триатлону В Бакинском Республиканском олимпийском центре пройдет XXVII чемпионат Азербайджана по триатлону на приз Тофика Караева. Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба Федерации легкой атлетики Азербайджана. Соревнования пройдут среди спортсменов 2011-2012 годов рождения.
В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по триатлону
В Бакинском Республиканском олимпийском центре пройдет XXVII чемпионат Азербайджана по триатлону на приз Тофика Караева.
Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба Федерации легкой атлетики Азербайджана.
Соревнования пройдут среди спортсменов 2011-2012 годов рождения. Турнир, целью которого является выявление талантливых детей, включает в себя забеги на 60 и 200 метров, а также прыжки в длину.
Отметим, что чемпионат Азербайджана пройдет 7 декабря.
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