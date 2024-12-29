"Они предложили новый контракт, но мы не дали ответа"

Одним из самых значимых событий уходящего года стал выход воспитанника азербайджанского футбола на поле в странах "большой пятерки" после длительного перерыва. Конечно, речь идет о Махире Эмрели, который играет во второй немецкой Бундеслиге.

Махир быстро завоевал место в стартовом составе "Нюрнберга" и всеобщее расположение, забив два гола подряд. За исключением периода травм, Махир блистал во второй половине года. И занял третье место в традиционном опросе "Futbol+".

İdman.biz представляет интервью Махира Эмрели об итогах года.

- Вы заняли третье место в традиционном общенациональном опросе "Futbol+" на звание футболиста года. Если бы вы играли стабильно в первой половине года, вас, вероятно, могли бы назвать футболистом года. Как оцениваете этот год: потерянная первая половина и заслуженная вторая половина...

- Не думаю, что меня назвали бы игроком года, даже если бы играл в первом круге. Потому что меня не выбрали, даже когда я отыграл весь сезон. Честно говоря, я об этом не думал. Я также поздравляю Торала Байрамова и Эльвина Джафаргулиева. Они оба мои братья. Желаю им успеха.

- Мы знаем, что игроку, подписавшему однолетний контракт, клуб обычно предлагает новый контракт зимой. Проводили ли вы какие-либо переговоры с "Нюрнбергом" по этому поводу?

- Да, они общаются через моего менеджера. Они предложили новый контракт, но мы пока не ответили. Время есть. Мы сядем, подумаем и решим. Я играю на поле. Остальное сделают мои агенты.

- Это был приятный сюрприз для всех, когда в Германии мы забили два гола подряд. Но продолжения не произошло. Почему? Что вы говорили с главным тренером Мирославом Клозе по этому поводу?

- Такие ситуации случаются. Иногда, независимо от того, сколько игр подряд вы забиваете, в некоторых матчах это просто невозможно. Вот каков современный футбол. Очень мало нападающих, которые стабильно забивают голы в каждой игре. В целом, нам было трудно победить как команде. Конечно, задача нападающего - забивать голы. Но у меня никогда не было мысли о том, чтобы только забивать. Для меня важнее всего было, чтобы моя команда победила.

- По имеющейся у нас информации, вами интересуются и другие клубы второй Бундеслиги. Вы чувствуете такой интерес?

- Мои агенты интересуются всеми предложениями и вопросами трансфера. В конце концов я просто принимаю решение. Другие подробности меня не интересуют. Мне все равно, кто интересуется. Мы просто думаем об этом и принимаем решения вместе, когда происходит что-то официальное.

- Я бы хотел, чтобы вы сравнили первую и вторую Бундеслигу. Бундеслига очень сильна? Чувствуете ли вы, что у вас есть потенциал играть в первой Бундеслиге?

- В первой Бундеслиге - только чистое качество. Главное - реализовать правильную тактику и задачи с этим качеством. Во второй Бундеслиге - чисто физический футбол. Конечно, индивидуальный талант также имеет значение. То есть он построен исключительно на них. Но некоторые клубы здесь ничем не отличаются от команд первой Бундеслиги. Когда я играл против "Хоффенхайма" в кубке, я, честно говоря, не почувствовал особой разницы. У них просто более качественные игроки. Вот почему в некоторые моменты они лучше пользовались нашими ошибками.

- Что дала вашей карьере работа с Мирославом Клозе? Была ли напряженность в ваших отношениях с ним?

- Конечно, он тоже новый тренер. Он только привыкает к тренерской работе. Но у него была великолепная футбольная карьера. Мы пытаемся узнать больше о нем как о нападающем. Мы учимся. Он поделился с нами своим опытом. Мы над этим работаем. Самым важным было поддерживать связь между нами. И это в порядке. Конечно, ему тоже нужно было время. Потребовалось время, чтобы полностью подготовить команду и привыкнуть к ней. Многие из наших игроков ушли. Летом пришло несколько новых игроков. Несмотря на это, я считаю, что первую половину сезона мы завершили нормально. Конечно, могли бы выступить лучше. Мы добились большого прогресса в плане игры. Но могли бы добиться лучших результатов.

- Можно ли представить, что дальнейшая часть вашей карьеры будет связана с Германией и странами большой "пятерки"? Какова ваша следующая цель?

- Я не хочу сейчас делать прогнозы. Потому что пытаюсь быть достойным того места, где нахожусь, стараюсь сосредоточиться здесь. Я пытаюсь здесь как следует выполнять свою работу. И пока не думаю о будущем.