15 стран уже заявились на Кубок мира в Баку

Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который состоится 22-23 февраля в Баку, будет первым в сезоне для летающих гимнастов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Оргкомитет соревнования уже начал получать заявки от стран-участниц. На данный момент готовность приехать в столицу Азербайджана обозначили спортсмены из 15-ти команд: Испании, Италии, Японии, Алжира, Болгарии, Чехии, Эстонии, Казахстана, Мексики, Польши, Украины, США и Узбекистана. Также выступить в Баку планирует и команда нейтральных атлетов.

Пока заявки носят не именной характер, непосредственно об участниках Кубка мира станет известно позже.

В заявку сборной Азербайджана вошло 14 спортсменов: 10 выступят в батутной гимнастике, а четыре - в тамблинге.