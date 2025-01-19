Чемпионат Азербайджана продвинулся в мировом рейтинге

Объявлен список сильнейших футбольных лиг мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, IFFHS опубликовала рейтинговую таблицу.

Список, составленный на 2024 год, включает 100 лучших чемпионатов планеты. В таблицу также включена Премьер-лига Азербайджана.

Коэффициент нашего чемпионата составляет 434,25. Наша Премьер-лига занимает 36-е место в мире. Чемпионат Азербайджана поднялся на четыре позиции по сравнению с прошлым годом.

Сильнейшей лигой мира является итальянская Серия А. У нее 1992 очка.

Испанская Ла Лига занимает второе место в списке - 1885 баллов. Английская Премьер-лига занимает третье место с 1871 очком.

Отметим, что Турецкая Суперлига, поднявшись на одну позицию, занимает 11-е место с 968 очками.