Вратарь сборной Казахстана перешел в "Сабах"

Азербайджанская футбольная команда "Сабах" усилила свой состав новым игроком.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что ее пополнил вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов.

За свою карьеру Покатилов выступал за казахстанские "Акжаик" (2010-2013), "Шахтер" (Караганда, 2013-2015), "Актобе" (2015-2016, 2022-2023), "Кайрат" (2016-2022), "Тобол" (2024) и российский "Ростов" (2016).

Стас с 2015 года сыграл за сборную Казахстана 28 матчей.