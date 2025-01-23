Потерянные 10 000 манатов в Баку вернули хозяину

В Бакинском дворце спорта, расположенном в Сабаильском районе, во время международного турнира по баскетболу полицейские нашли и вернули владельцу потерянные 10 000 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на рrosport.az, крупную сумму потерял бывший игрок национальной сборной Азербайджана и тренер команды "Губа" Заур Пашаев.

По словам З.Пашаева, деньги выпали из кармана, когда он спускался по лестнице после получения зарплаты для команды.

"Команда получила свои зарплаты через бухгалтера. Проверяя карманы, я обнаружил, что денег нет. Позже бухгалтер сообщил, что полиция нашла деньги и сейчас разыскивает владельца. После проверки мне вернули сумму. Благодарю полицейских за честность и оперативность", - поделился он.

Также сообщается, что министр науки и образования, президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев наградил сержанта полиции Нахида Абидова, нашедшего деньги. Почетную грамоту полицейскому вручил исполнительный вице-президент федерации Фаррух Махмудов.

Ранее пресс-служба МВД в лице её главы Эльшада Гаджиева опубликовала информацию о находке на своей странице в Facebook. Спустя несколько минут владелец денег был найден.