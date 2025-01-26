Историческая победа сборной Азербайджана по футзалу

Вчера сборная Азербайджана по футзалу (U-19) провела свой первый матч в группе B в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша команда победила Косово.

Несмотря на то, что счет открыл соперник, наши футзалисты забили четыре гола подряд.

Следующий матч наша команда проведет завтра, 26 января, против Сан-Марино. Игра начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Чемпионат Европы. Отборочный этап

Азербайджан - Косово - 4:1 (1:1)

Судьи: Радим Цеп (Чехия), Адам Чене-Йоо (Венгрия), Иржи Бергс (Бельгия)

Голы: Гусейн Джафарзаде, 17:39, Адалят Алекперов, 22:22, 35:47, Раван Масиев, 31:34 - Валмир Мусоли, 5:12

Азербайджан: 12. Али Гасанзаде (к), 5. Реван Масиев, 7. Адалят Алекперов, 10. Назим Гусейнов, 14. Раван Гулиев, 1. Гусейн Абдулов (к), 2. Умуд Гасымов, 6. Огтай Махмудзаде, 8. Гусейн Джафарзаде, 9. Пюнхан Гасымзаде (ж), 11. Бейоглан Велизаде, 13. Умуд Гахраманов

Главный тренер: Ильгар Асланов

Косово: 1. Лоринд Кадриу (г), 7. Эрьон Ясанича (ж), 8. Энджелл Мехмети, 9. Валмир Мусоли, 10. Донарт Сила, 12. Алтон Бугуевчи (г), 3. Лис Бериша, 4. Лисион Мехмети , 5. Хасани Хисен, 6. Эрмал Садику, 11. Фатос Муслиу, 13. Илл Абази

Главный тренер: Суад Кечи

25 января. Серравалле. "Multievent Sport Domus".