Азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали в Бельгии

Азербайджанские дзюдоисты завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль в первый день международного турнира по дзюдо "Belgian Open", проходящего в бельгийском городе Визе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований девять наших дзюдоистов боролись за медали в четырех весовых категориях среди мужчин.

Мурад Мурадлы победил всех своих соперников в весовой категории 60 кг и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

В весовой категории 73 кг Гадир Гусейнов завоевал серебро, а Ибрагим Алиев - бронзу. Нариман Мирзаев, выступавший в той же весовой категории, занял седьмое место.

Имран Юсифов (+100 кг) завоевал серебряную медаль. Джамал Гамзатханов и Джамал Фейзиев заняли пятое место.

Отметим, что турнир стартовал 25 января.