Стадник завершила карьеру

Мария Стадник, живая легенда мировой борьбы, которая занималась борьбой в Азербайджане более 17 лет и имела рекордную карьеру, завершила карьеру спортсменки.

Как сообщает Day.Az, информацией об этом поделилась в социальных сетях Федерация борьбы Азербайджана.

В информации говорится:

"Единственная пятикратная участница Олимпийских игр в азербайджанском спорте, наша единственная четырехкратная призерка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы, двукратная победительница Европейских игр и Игр исламской солидарности, своей решимостью бороться, спортивной дисциплиной и трудолюбием она стала примером и кумиром не только в нашей стране, но и во многих других странах мира.

Федерация борьбы Азербайджана выражает свою благодарность Марии Стадник за ее вклад в борьбу страны и за то, что своими успехами она вдохновляет многих юных и молодых борцов.

Мы верим, что благодаря своему богатому опыту она продолжит поддерживать развитие азербайджанской борьбы.

Большое спасибо за все, Мария!"