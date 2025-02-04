Победитель "Большого шлема" ворвался в Топ-20

Международная федерация дзюдо (IJF) по завершении турнира "Большого шлема" в Париже обновила мировой рейтинг.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, победитель соревнования Руслан Пашаев (66 кг) ворвался в двадцатку. Азербайджанский дзюдоист поднялся на 15 строчек и находится на 19-й позиции.

В Топ-10 поднялся Рашид Мамедалиев (73 кг): бронза "Большого шлема" добавила ему +3 и он идет десятым.

Еще один бронзовый призер турнира также улучшил свои показатели: Омар Раджабли поднялся на пять строчек и обосновался на 23-м месте.

Тем временем, Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) сохранили лидерство и уверенно занимают первые строчки в своих категориях.

Зелим Цкаев (81 кг) опустился с восьмой строчки на десятую, а Ушанги Кокаури (+100 кг) покинул первую десятку и теперь идет 11-м. Туран Байрамов (60 кг) продвинулся на один пункт и занимает 15-е место.