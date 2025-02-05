Японские легенды дзюдо выступят в Баку

Одна из сильнейших команд мира - команда из Японии примет участие в турнире "Большого Шлема" в Баку.

Как сообщили Day.Az в Федерации дзюдо Азербайджана, команда будет представлена основным составом.

Среди женщин свои силы попробуют олимпийские и трехкратные чемпионы мира Нацуми Цунода (48 кг), Ута Абэ (52 кг), а также олимпийская и мировая призерка Рюдзю Нагаяма (60 кг).

В мужском турнире перед бакинской публикой выступят: азербайджанский олимпийский чемпион Хидайят Гейдаров и Тацуки Исихара (73 кг), которые встречались в финале чемпионата мира, а также олимпийский и мировой призер Сансиро Мурао (90 кг). Кроме того, ожидается, что в составе японской сборной в Баку в качестве тренера будет присутствовать двукратный олимпийский и трехкратный чемпион мира Сёхэй Оно.

Турнир "Большого шлема" пройдет 14-16 февраля на Национальной арене гимнастики.