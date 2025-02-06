Аллаш перешел в "Араз-Нахчыван"

Азербайджанский футбольный клуб "Араз-Нахчыван" официально оформил свой первый трансфер в зимнее трансферное окно.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт сроком на 6 месяцев + 1 год подписан с бельгийским полузащитником марокканского происхождения Аюбом Аллашем. Последним клубом 27-летнего футболиста был молдавский "Шериф". За свою карьеру он выступал за "Льерс", "Своп Парк Рейнджерс", "Льерс Кемпензоне", а также за "Габалу" с зимы 2023 года по лето 2024 года.

Отметим, что атакующий полузащитник также выступал за сборную Марокко до 20 лет.