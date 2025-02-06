https://news.day.az/sport/1728142.html Аллаш перешел в "Араз-Нахчыван" Азербайджанский футбольный клуб "Араз-Нахчыван" официально оформил свой первый трансфер в зимнее трансферное окно. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Контракт сроком на 6 месяцев + 1 год подписан с бельгийским полузащитником марокканского происхождения Аюбом Аллашем.
Аллаш перешел в "Араз-Нахчыван"
Азербайджанский футбольный клуб "Араз-Нахчыван" официально оформил свой первый трансфер в зимнее трансферное окно.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Контракт сроком на 6 месяцев + 1 год подписан с бельгийским полузащитником марокканского происхождения Аюбом Аллашем. Последним клубом 27-летнего футболиста был молдавский "Шериф". За свою карьеру он выступал за "Льерс", "Своп Парк Рейнджерс", "Льерс Кемпензоне", а также за "Габалу" с зимы 2023 года по лето 2024 года.
Отметим, что атакующий полузащитник также выступал за сборную Марокко до 20 лет.
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