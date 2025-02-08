Волейболистка сборной Азербайджана - в финале Кубка Бразилии

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова сыграет в финале Кубка Бразилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинале "Осаско", за который она выступает, добился победы над "Минасом" - 3:2.

В финале клуб ждет противостояние с "Сеси Бауру", чьи цвета защищала Полина в свой дебютный сезон в Бразилии.