https://news.day.az/sport/1728792.html Волейболистка сборной Азербайджана - в финале Кубка Бразилии Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова сыграет в финале Кубка Бразилии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинале "Осаско", за который она выступает, добился победы над "Минасом" - 3:2. В финале клуб ждет противостояние с "Сеси Бауру", чьи цвета защищала Полина в свой дебютный сезон в Бразилии.
Волейболистка сборной Азербайджана - в финале Кубка Бразилии
Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова сыграет в финале Кубка Бразилии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинале "Осаско", за который она выступает, добился победы над "Минасом" - 3:2.
В финале клуб ждет противостояние с "Сеси Бауру", чьи цвета защищала Полина в свой дебютный сезон в Бразилии.
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