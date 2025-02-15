"Манчестер Юнайтед" собирается купить чемпиона мира

"Манчестер Юнайтед" готов предложить мадридскому "Атлетико" € 150 млн за трансфер 25-летнего нападающего Хулиана Альвареса грядущим летом. Как передает Day.Az, об этом сообщает OK Diario.

По информации источника, "красные дьяволы", как и другие европейские гранды, впечатлены игрой аргентинского футболиста в нынешнем сезоне. Однако Альварес счастлив в "Атлетико" и не хочет покидать команду Диего Симеоне.

Нападающий перешёл в стан "матрасников" из "Манчестер Сити" минувшим летом. В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.