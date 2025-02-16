Легендарный шотландский тренер Алекс Фергюсон возобновит тренерскую карьеру ради одного матча, сообщает Day.Az со ссылкой на talk SPORT.

Фергюсон был приглашён на прощальный матч итальянского форварда Джузеппе Росси, который выступал под руководством шотландца с 2004 по 2006 год.

Прощальная игра нападающего состоится 22 марта во Флоренции на стадионе Артемио Франки,

Сэр Алекс Фергюсон - один из самых успешных тренеров в истории футбола. Он был главным тренером "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год, выиграв 13 титулов в Премьер-лиге, 5 Кубков Англии и 2 Лиги чемпионов УЕФА.