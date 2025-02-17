"Барселона" намерена усилить защиту и нападение

"Барселона" намерена осуществить ряд трансферов до конца сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, руководство планирует привлечь новых футболистов на позиции защиты и нападения.

Согласно информации El Nacional, в трансферный список "Барселоны" вошли футболист "Ньюкасла Юнайтед" Энтони Гордон, футболист "Ливерпуля" Луис Диас, звезда "Манчестер Сити" Джереми Док и футболист "Тоттенхэма" Деян Кулушевски.

По данным зарубежных СМИ, трансферной целью "Барселоны" также является защитник "Байера Леверкузена" Джонатан Та и даже утверждается, что переговоры с этим футболистом были плодотворными.