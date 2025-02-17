https://news.day.az/sport/1730778.html "Барселона" намерена усилить защиту и нападение – список намеченных трансферов "Барселона" намерена осуществить ряд трансферов до конца сезона. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, руководство планирует привлечь новых футболистов на позиции защиты и нападения.
"Барселона" намерена усилить защиту и нападение – список намеченных трансферов
"Барселона" намерена осуществить ряд трансферов до конца сезона.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, руководство планирует привлечь новых футболистов на позиции защиты и нападения.
Согласно информации El Nacional, в трансферный список "Барселоны" вошли футболист "Ньюкасла Юнайтед" Энтони Гордон, футболист "Ливерпуля" Луис Диас, звезда "Манчестер Сити" Джереми Док и футболист "Тоттенхэма" Деян Кулушевски.
По данным зарубежных СМИ, трансферной целью "Барселоны" также является защитник "Байера Леверкузена" Джонатан Та и даже утверждается, что переговоры с этим футболистом были плодотворными.
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