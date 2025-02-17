Азербайджанские пляжные волейболисты заняли второе место в Латвии

Состоялся открытый чемпионат Латвии по пляжному волейболу среди юношей до 18 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в основном этапе соревнований также приняла участие сборная Азербайджана.

В чемпионате, где наша страна была представлена одной парой, соревновались 12 команд от хозяев, две - от Эстонии и одна - от Литвы.

Пара Магомед Асланлы и Ибрагим Мамедов выиграла все свои матчи на групповом этапе. Наши представители вышли в финал, обыграв в полуфинале эстонцев со счетом 2:0. Пара, уступившая хозяевам поля со счетом 1:2 в напряженном решающем матче, завоевала серебряные медали соревнований.

Отметим, что до 23 февраля наша команда проведет тренировочный сбор в Латвии под руководством латвийского специалиста Атварса Вилде.