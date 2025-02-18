"Нефтчи" в последнее время находится в хорошей форме"

"Мы с самого начала знали, что это будет сложная игра. Во время матча мы остались в меньшинстве. Тем не менее, мы боролись и сражались до конца. Спасибо всем ребятам. К счастью, мы победили. Мы очень счастливы".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Futbolxeber.az игрок "Карабаха" Торал Байрамов, рассказывая о матче, в котором они одержали победу над "Нефтчи" со счетом 1:0 в XXIII туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Он прокомментировал активное начало матча со стороны соперника:

"Нефтчи" всегда начинает домашние матчи агрессивно и активно. Мы ожидали, что это произойдет. В последнее время "Нефтчи" находится в хорошей форме".

Байрамов подчеркнул, что команда не хотела завершать матч ничьей:

"Мы не просто сидели в обороне. Мы встречали соперника в средней зоне. Это было задание главного тренера. Мы пытались воспользоваться возможностями. У нас были опасные эпизоды, мы просто не могли забить. В конце концов мы достигли своей цели и победили".

Защитник "Карабаха" также рассказал о матче, который им предстоит провести против "Сабаха" в следующем туре:

"Нам предстоит еще одна сложная игра. Мы подготовимся серьезно. Выйдем на поле, чтобы выиграть и этот матч. Но это будет нелегко. Мы будем бороться до конца".