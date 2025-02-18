В Лос-Анджелесе ограбили дом звезды футбола

Дом Оливье Жиру, одного из лучших бомбардиров сборной Франции по футболу, ограбили в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az со ссылкой на TMZ, Жиру живет в Калифорнии с тех пор, как подписал контракт с ФК "Лос-Анджелес" в июле 2024 года.

Во время отсутствия спортсмена и его семьи, грабители разбили окно дома и ворвались внутрь. Воры унесли с собой почти 500 000 долларов наличными, принадлежащих чемпиону мира 2018 года и его жене. Полиция проводит расследование.