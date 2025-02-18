https://news.day.az/sport/1731238.html В Лос-Анджелесе ограбили дом звезды футбола Дом Оливье Жиру, одного из лучших бомбардиров сборной Франции по футболу, ограбили в Лос-Анджелесе. Как передает Day.Az со ссылкой на TMZ, Жиру живет в Калифорнии с тех пор, как подписал контракт с ФК "Лос-Анджелес" в июле 2024 года. Во время отсутствия спортсмена и его семьи, грабители разбили окно дома и ворвались внутрь.
В Лос-Анджелесе ограбили дом звезды футбола
Дом Оливье Жиру, одного из лучших бомбардиров сборной Франции по футболу, ограбили в Лос-Анджелесе.
Как передает Day.Az со ссылкой на TMZ, Жиру живет в Калифорнии с тех пор, как подписал контракт с ФК "Лос-Анджелес" в июле 2024 года.
Во время отсутствия спортсмена и его семьи, грабители разбили окно дома и ворвались внутрь. Воры унесли с собой почти 500 000 долларов наличными, принадлежащих чемпиону мира 2018 года и его жене. Полиция проводит расследование.
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